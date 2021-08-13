Стерлинг рад трансферу Грилиша в «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о переходе полузащитника Джека Грилиша.
«Мы подписали отличного игрока, который хочет проявить себя на самом высоком уровне. Не думаю, что есть клуб лучше, чтобы попытаться сделать это.
Грилиш — игрок, который всегда хочет владеть мячом, он креативен и доставляет мяч в свободные пространства. Я очень рад еще одному креативному игроку в «Манчестер Сити». Надеюсь, он поможет мне чаще забивать.
Хорошо, когда в команду приходят сильные игроки. Уверен, что Грилиш сможет построить отличную карьеру здесь», — приводит слова Стерлинга Sky Sports.
«Манчестер Сити» сообщил о переходе Грилиша из «Астон Виллы» 5 августа. Контракт рассчитан до 2027 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11679/12380068/raheem-sterling-hopes-new-manchester-city-team-mate-jack-grealish-can-help-increase-his-goal-tally
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