Стерлинг рад трансферу Грилиша в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о переходе полузащитника Джека Грилиша.

«Мы подписали отличного игрока, который хочет проявить себя на самом высоком уровне. Не думаю, что есть клуб лучше, чтобы попытаться сделать это.

Грилиш — игрок, который всегда хочет владеть мячом, он креативен и доставляет мяч в свободные пространства. Я очень рад еще одному креативному игроку в «Манчестер Сити». Надеюсь, он поможет мне чаще забивать.

Хорошо, когда в команду приходят сильные игроки. Уверен, что Грилиш сможет построить отличную карьеру здесь», — приводит слова Стерлинга Sky Sports.

«Манчестер Сити» сообщил о переходе Грилиша из «Астон Виллы» 5 августа. Контракт рассчитан до 2027 года.