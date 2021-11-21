Стерлинг проводит 300-й матч в АПЛ
Матч 12-го тура АПЛ против «Эвертона» стал для нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга 300-м в английском чемпионате.
26-летний англичанин выступает за «горожан» с 2015 года, до этого он выступал за «Ливерпуль».
300 — Raheem Sterling today makes his 300th @premierleague appearance; aged 26 years and 348 days, he's the fourth-youngest player to hit that total in the division, and youngest since James Milner in April 2012 (26y 117d), also for Man City. Landmark. pic.twitter.com/FguOrsyRuV— OptaJoe (@OptaJoe) November 21, 2021
В предыдущих 299 матчах в английской премьер-лиги Стерлинг забил 97 голов и отдал 72 результативных передачи.
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