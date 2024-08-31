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Стерлинг перешел из «Челси» в «Арсенал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рахим Стерлинг (слева).
Фото arsenal.com

«Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе из «Челси» нападающего Рахима Стерлинга. Клубы согласовали аренду до конца сезона.

Как отмечает пресс-служба «канониров», официально трансфер будет завершен после прохождения игроком медицинского обследования.

В сезоне-2023/24 он сыграл за «Челси» 43 матча, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. Его действующий контракт с «синими» рассчитан до лета 2027 года.

Всего за карьеру 29-летний вингер провел 379 матчей в АПЛ, забил 123 гола и сделал 63 результативные передачи. В сезоне-2018/19 он был признан лучшим игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

Ранее Стерлинг также выступал за «КПР», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Федерико Кьеза, Виктор Осимхен и&nbsp;Ромелу Лукаку. Кьеза, Осимхен и еще пять самых ожидаемых трансферов лета. Кто из топ-клубов успеет усилиться?
Рахим Стерлинг
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
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 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
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20
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Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
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Дэн Берн

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