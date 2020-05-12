Стерлинг опасается худшего сценария при вопросе возобновления АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о возобновлении сезона. Ранее сообщалось, что он может возобновиться 12 июня.

— Когда мы вернемся, должно быть очень безопасно не только с футбольной точки зрения, — приводит слова англичанина Goal. — Речь идет не только о безопасности футболистов, но также о персонале, судьях. Как только вопрос будет решен, тогда придет время возобновить чемпионат.

Лично я не боюсь, но сдержан в этом вопросе. Думаю, каким может быть худший сценарий. В то же время с нетерпением жду футбола и очень хочу вернуться. Надеюсь, все будет хорошо.