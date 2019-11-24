Стерлинг не продлит контракт с «Манчестер Сити» в случае ухода Гвардьолы

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может покинуть команду по окончании срока контракта, утверждает Daily Mail.

25-летний англичанин продлит соглашение, только если клуб сохранит на посту главного тренера Хосепа Гвардьолу. «Горожане» готовы предложить форварду новый контракт, по которому он будет получать 450 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2023 года, в то время как контракт с Гвардьолой действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Стерлинг провел за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

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