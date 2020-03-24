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Стерлинг не исключил возвращения в «Ливерпуль»

14:47
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не стал исключать, что может когда-нибудь вернуться в «Ливерпуль», за который выступал с 2010 по 2015 годы.

— Возможно ли мое возвращение в «Ливерпуль»? Буду с вами честен, я люблю «Ливерпуль», — цитирует Goal.com Стерлинга. — Не поймите меня превратно, эта команда всегда в моем сердце. «Ливерпуль» многое сделал для меня, когда я рос, так что...

Летом 2015 года Стерлинг ушел из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» за 63,7 миллиона евро.

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