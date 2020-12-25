Стерлинг накормил двух бездомных женщин курицей и гамбургерами

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг купил еды двум бездомным женщинам. Об рассказал заведующий закусочной Chicken Delite Васиб Ариф.

Стерлинг шел в кафе, чтобы перекусить, и недалеко от заведения заметил двух женщин.

«Рахим спросил, кто эти женщины, которые просят на улице милостыню. Он спросил сколько они там находятся, а после уточнил, может ли он купить им еды. Он хотел таким образом им помочь, а не давать деньги на наркотики или алкоголь.

Он взял свои пакеты с едой и вышел. Он был так скромен... прекрасный джентльмен", — цитирует Арифа The Sun.

По словам заведующего, он купил несколько коробок с курицей и гамбургеров на 40 фунтов.