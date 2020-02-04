Стерлинг может пропустить две-три недели и не сыграть с «Реалом»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пропустит две-три недели, сообщает The Sun.

Сообщается, что у футболиста проблемы с подколенным сухожилием. Он был заменен в последнем матче с «Тоттенхэмом» (0:2).

Указано, что англичанин рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» 26 февраля, но сам игрок настроен восстановиться и принять в нем участие.

25-летний Рахим Стерлинг в текущем сезоне провел 35 матчей за «Сити» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.