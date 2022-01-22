Стерлинг хотел перейти в «Барселону», но каталонцы предпочли Торреса

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг хотел продолжить карьеру в «Барселоне», но клуб предпочел приобрести другого игрока «горожан», пишет The Athletic.

По данным источника, «Сити» хочет продлить контракт с игроком, который истекает летом 2023 года. Сам футболист ранее хотел покинуть команду из-за недостатка игрового времени. Интерес проявлял каталонский клуб. Однако «Барселона» предпочла купить Феррана Торреса.

В текущем сезоне 27-летний Стерлинг провел 26 матчей, забив 9 голов и сделав 3 результативные передачи.