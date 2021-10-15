Стерлинг хотел бы поиграть за пределами Англии

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заявил, что хочет поиграть за границей.

«Футбол — самое важное для меня, как и задачи, которые я ставлю перед собой, мои мечты — поиграть за границей, — цитирует футболиста Sky Sports. — Как англичанин, я знаю только премьер-лигу, и я всегда думал, что однажды я хочу поиграть за границей, чтобы увидеть, как я справлюсь с этим испытанием.

Для этого нужно выучить несколько языков. Мне нравятся испанский и французский. Если бы у меня была возможность поехать за границу сейчас, то я был бы готов».

Контракт 26-летнего игрока с «Ман Сити» истекает в 2023 году. В текущем сезоне он провел десять матчей за команду и забил один мяч при одной голевой передаче.