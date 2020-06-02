Стерлинг готов уйти из «Манчестер Сити» ради «Реала»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг готов покинуть команду лишь ради предложения из «Реала», сообщает The Independent. Причина — дисквалификация «горожан» на два года из Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Стерлинга 20 голов и 7 результативных передач в 39 матчах. Контракт англичанина рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 128 миллионов евро.

Летом 2015 года Стерлинг ушел из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» за 63,7 миллиона евро.