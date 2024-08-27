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Сегодня, 08:32

Стерлинг готов покинуть «Челси» ради «МЮ»

Виктория Кравченко
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Вингер «Челси» Рахим Стерлинг в ближайшее время может покинуть клуб, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

По данным источника, до закрытия трансферного окна футболисту будут предложены варианты продолжения карьеры.

Сам хавбек открыт для перехода в «Манчестер Юнайтед», если от манкунианцев будет конкретный интерес. Сейчас он не ведет переговоров ни с одним клубом.

Стерлинг в сезоне-2023/24 сыграл за «Челси» 43 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Рахим Стерлинг
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
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31.08 14:30
Арсенал – Брайтон
 - : -
31.08 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
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 - : -
31.08 17:00
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 - : -
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Ньюкасл Юнайтед

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Эвертон

 1 1 0
Дэн Берн

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