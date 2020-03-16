Стэн Коллимор: «Куда бы ни завела история с коронавирусом, никто не имеет права отбирать титул у «Ливерпуля»

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии, журналист Стэн Коллимор заявил, что мерсисайдцы обязаны получить звание чемпионов Англии-2019/20 несмотря на то, что сезон может быть недоигран из-за пандемии коронавируса.

— Даже несмотря на нынешние исключительные обстоятельства, будет абсурдом, если сезон аннулируют, — цитирует The Mirror Коллимора. — И тем более будет абсурдно, если команде, у которой 25 очков отрыва от ближайшего преследователя и две игры до чемпионства, не дадут права быть чемпионами Англии. «Ливерпуль», очевидно, лучшая команда в стране в этом сезоне, причем с огромным запасом. Мерсисайдцы заслужили внимание, тем более, что это первое чемпионство за 30 лет. В общем, куда бы ни завела этот сезон история с коронавирусом, завершим мы сезон или нет, никто не имеет права забирать у «Ливерпуля» титул.

Мое предложение — оставить все 20 команд, которые выступают в АПЛ в этом сезоне. Нужно лишь, чтобы все сыграли свои отложенные матчи. Две встречи — «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» — «Арсенал» — и все. Да, это может привести к проблемам с повышением и понижением в классе, поэтому лучше никого не понижать и не повышать. Не хочу принижать заслуг тех же «Лидса» и «Вест Бромвича», так что я бы перевел их в премьер-лигу. Провел бы следующий сезон в каждом дивизионе с двумя дополнительными командами.

Всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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