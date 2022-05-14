«Манчестер Сити» открыл статую Агуэро. Но он сам на себя не похож

«Манчестер Сити» открыл статую Агуэро, которая больше похожа на Крооса

«Манчестер Сити» у своего стадиона «Этихад» установил статую нападающего Серхио Агуэро.

Монумент установлен в день десятилетия со дня гола аргентинского форварда в ворота «КПР» на 94-й минуте. Тот мяч принес команде первое чемпионство за 44 года.

Примечательно, что в Сети статую Агуэро высмеяли из-за того, что она скорее похожа на других футболистов, нежели на аргентинца.

Даже полузащитник «Реала» Тони Кроос высказал свои сомнения через Twitter, указав, что она больше напоминает его самого, а не Агуэро.

Кроос написал под фото с монументом: «Уверены?».

Напомним, что в августе 2021 года «Манчестер Сити» также установил статуи в честь Венсана Компани и Давида Сильвы.

'Weird that they asked Aguero to unveil a statue of Toni Kroos!'



Football fans joke that Man City legend Sergio Aguero's new statue looks nothing like him https://t.co/YJ6y4EzJrS — MailOnline Sport (@MailSport) May 13, 2022

Man City's new statue of Aguero looks exactly like Toni Kroos ?? pic.twitter.com/nhG3cXYjNY — Footy Humour (@FootyHumour) May 13, 2022

Aguero at the Etihad today: pic.twitter.com/ognbo5OfkT — Scott Patterson (@R_o_M) May 13, 2022