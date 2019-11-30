«Ньюкасл» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии. Официальный Twitter «горожан» опубликовал данные со статистикой встречи. Команда Хосепа Гвардьолы упустила победу над «Ньюкаслом» в концовке игры.

Владение мячом: 23 процента («Ньюкасл») — 77 процентов («Манчестер Сити»).

Удары: 6 («Н») — 24 («М»).

Удары в створ: 3 («Н») — 9 («М»).

«Манчестер Сити» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» — 16 баллов и 12-я строчка. Лидером чемпионата Англии на данный момент является «Ливерпуль» с 37 очками.

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