Статистика матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: цифры владения мячом впечатляют
17:42
«Ньюкасл» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии. Официальный Twitter «горожан» опубликовал данные со статистикой встречи. Команда Хосепа Гвардьолы упустила победу над «Ньюкаслом» в концовке игры.
Владение мячом: 23 процента («Ньюкасл») — 77 процентов («Манчестер Сити»).
Удары: 6 («Н») — 24 («М»).
Удары в створ: 3 («Н») — 9 («М»).
«Манчестер Сити» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» — 16 баллов и 12-я строчка. Лидером чемпионата Англии на данный момент является «Ливерпуль» с 37 очками.
???— Manchester City (@ManCity) November 30, 2019
?? 2-2 ? #NEWMCI #ManCity pic.twitter.com/92fnBRMGsR
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