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Старриджа вновь могут наказать за ставки. Он просил брата поставить на свой трансфер

15:55
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Нападающий «Трабзонспора» Дэниэл Старридж может получить еще одно наказание за ставки, сообщает The Sun. В январе 2018 года футболист попросил брата сделать ставку на свой возможный переход в «Севилью».

Кроме того, Старриджа подозревали в совершении ставки на свой трансфер в «Интер», но это обвинение не было подтверждено.

Теперь руководители английской футбольной федерации хотят ужесточить наказание Старриджа. В июле футболиста дисквалифицировали на 6 недель и оштрафовали на 75 тысяч фунтов стерлингов.

30-летний нападающий перешел из «Ливерпуля» в «Трабзонспор» минувшим летом. За новый клуб Старридж пока не провел ни одного матча.

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