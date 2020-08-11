Старридж заявил о желании вернуться в АПЛ

Нападающий Дэниэл Старридж заявил, что хочет продолжить карьеру в английской премьер-лиге.

— У меня есть предложения от разных клубов из разных стран, но я — англичанин и всегда любил выступать в АПЛ, — цитирует Sky Sports Старриджа. — Уверен, что мне есть что дать клубам АПЛ, я буду отдавать приоритет английским командам. У меня есть незавершенное дело в АПЛ, поэтому я хотел бы вернуться и играть в этой лиге. Я готов попробовать себя и в других чемпионатах, но приоритет — вернуться в Англию и проявить себя с лучшей стороны. Я голоден, как никогда и полностью сосредоточен на начале следующей главы карьеры.

В сезоне-2019/20 Старридж выступал за турецкий «Трабзонспор», с которым разорвал контракт в марте. На счету форварда 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Англичанину было запрещено заниматься футбольной деятельностью до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил Футбольной ассоциации Англии о ставках.