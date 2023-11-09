Старридж: «Кейн все еще сильнее Холанна»

Бывший игрок сборной Англии Дэниел Старридж сравнил форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна с нападающим «Баварии» Харри Кейном.

«Харри – самый совершенный. Не думаю, что об этом стоит дискутировать. Об этом говорят мои бывшие партнеры. Когда защитники играют против Кейна, они знают, на что он способен. Разносторонняя игра, другой класс. Они знают, что он будет забивать.

Не думаю, что на данном этапе Холанн лучший форвард, чем Кейн. Я бы сказал, что Харри все еще сильнее Эрлина», – сказал Старридж в эфире Sky Sports.

В летнее трансферное окно Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию». В текущем сезоне 30-летний англичанин забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач в 15 матчах за мюнхенцев.

В активе Холанна 15 голов и 3 ассиста в 17 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах.