Старридж: «Кейн все еще сильнее Холанна»
Бывший игрок сборной Англии Дэниел Старридж сравнил форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна с нападающим «Баварии» Харри Кейном.
«Харри – самый совершенный. Не думаю, что об этом стоит дискутировать. Об этом говорят мои бывшие партнеры. Когда защитники играют против Кейна, они знают, на что он способен. Разносторонняя игра, другой класс. Они знают, что он будет забивать.
Не думаю, что на данном этапе Холанн лучший форвард, чем Кейн. Я бы сказал, что Харри все еще сильнее Эрлина», – сказал Старридж в эфире Sky Sports.
В летнее трансферное окно Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию». В текущем сезоне 30-летний англичанин забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач в 15 матчах за мюнхенцев.
В активе Холанна 15 голов и 3 ассиста в 17 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|11
|9
|0
|2
|28-8
|27
|
2
|Тоттенхэм
|11
|8
|2
|1
|23-13
|26
|
3
|Ливерпуль
|11
|7
|3
|1
|24-10
|24
|
4
|Арсенал
|11
|7
|3
|1
|23-9
|24
|
5
|Астон Вилла
|11
|7
|1
|3
|26-16
|22
|
6
|Ньюкасл
|11
|6
|2
|3
|27-11
|20
|
7
|Брайтон
|11
|5
|3
|3
|24-20
|18
|
8
|МЮ
|11
|6
|0
|5
|12-16
|18
|
9
|Брентфорд
|11
|4
|4
|3
|19-14
|16
|
10
|Челси
|11
|4
|3
|4
|17-12
|15
|
11
|Кр. Пэлас
|11
|4
|3
|4
|10-13
|15
|
12
|Вест Хэм
|11
|4
|2
|5
|18-20
|14
|
13
|Нот. Форест
|11
|3
|4
|4
|12-15
|13
|
14
|Вулверхэмптон
|11
|3
|3
|5
|14-19
|12
|
15
|Фулхэм
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
16
|Эвертон
|11
|3
|2
|6
|11-15
|11
|
17
|Лутон Таун
|11
|1
|3
|7
|10-21
|6
|
18
|Борнмут
|11
|1
|3
|7
|9-27
|6
|
19
|Бернли
|11
|1
|1
|9
|8-27
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|11
|1
|1
|9
|9-30
|4
|11.11
|15:30
|
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|- : -
|11.11
|18:00
|
Арсенал – Бернли
|- : -
|11.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|- : -
|11.11
|18:00
|
МЮ – Лутон Таун
|- : -
|11.11
|20:30
|
Борнмут – Ньюкасл
|- : -
|12.11
|17:00
|
Астон Вилла – Фулхэм
|- : -
|12.11
|17:00
|
Брайтон – Шеффилд Юн.
|- : -
|12.11
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|12.11
|17:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|- : -
|12.11
|19:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|11
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|9
|1
|3
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2