Старридж отстранен от футбола по делу о ставках на матчи

Бывший нападающий сборной Англии Дэниэл Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

В июле 2019 года форвард был признан виновным по деле об игре на ставках, был дисквалифицирован на шесть недель (из них четыре условно) и оштрафован на 75 тысяч фунтов.

Апелляционная комиссия обнаружила еще два эпизода нарушения правил и ужесточила наказание, увеличив штраф до 150 тысяч и продлив дисквалификацию.

В январе 2018 года Старридж сказал своему брату Леону поставить на его переход в «Севилью», передав информацию о переговорах. В результате данная ставка не сыграла — форвард отправился в аренду в «Вест Бромвич».

Зимой Старридж остался в статусе свободного агента, покинув «Трабзонспор» через полгода после трансфера.