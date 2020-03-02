Старридж назвал обвинения в свой адрес «раздутыми и необоснованными»

Бывший нападающий сборной Англии Дэниэл Старридж не согласился с решением Футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать его за участие в игре на тотализаторе. Ранее он был обвинен в том, что сказал своему брату сделать ставку на его переход в «Севилью», выдав подробности переговоров. Ставка при этом не сыграла — Старридж перешел в «Вест Бромвич». Он был отстранен на 6 недель и оштрафован на 75 тысяч фунтов. Апелляционная комиссия пересмотрела его дело и увеличила штраф и дисквалификацию. Старридж заплатит в общей сложности 150 тысяч фунтов, его отстранение от футбольной деятельности продлится до 17 июня.

— Это был долгий и затянувшийся процесс, из-за которого мне сложно было сконцентрироваться на футболе, — цитирует BBC Старриджа. — Решение было разочаровывающим.

Я собираюсь продолжить бороться за то, чтобы профессиональные футболисты смогли свободно общаться с семьями и близкими без риска обвинения. Практика ставок на переходы игроков должна быть прекращена.

Дело раздуто и неправильно понято. Я просто написал невинное сообщение своему брату.