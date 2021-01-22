Стало известно, за сколько «Вулверхэмптон» сможет выкупить Виллиана Жозе у «Реал Сосьедада»

Стало известно, за какую сумму «Вулверхэмптон» сможет выкупить нападающего Виллиана Жозе у «Реал Сосьедада».

По информации Express&Star, английский клуб, арендующий 29-летнего бразильца у испанской команды до конца сезона-2020/21, сможет выкупить футболиста за 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Виллиан Жозе провел 21 матч за «Реал Сосьедад», на его счету 6 голов и 1 результативная передача