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Стало известно, за сколько «Вулверхэмптон» сможет выкупить Виллиана Жозе у «Реал Сосьедада»

09:48
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Стало известно, за какую сумму «Вулверхэмптон» сможет выкупить нападающего Виллиана Жозе у «Реал Сосьедада».

По информации Express&Star, английский клуб, арендующий 29-летнего бразильца у испанской команды до конца сезона-2020/21, сможет выкупить футболиста за 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Виллиан Жозе провел 21 матч за «Реал Сосьедад», на его счету 6 голов и 1 результативная передача

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