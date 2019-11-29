Стало известно, сколько «Арсенал» выплатит Эмери за расторжение контракта

«Арсенал» выплатит компенсацию Унаи Эмери за расторжение контракта, сообщает The Sun. По информации СМИ, 48-летний испанский специалист получит от лондонской команды 4 миллиона фунтов стерлингов.

29 ноября стало известно об отставке Эмери с должности главного тренера «Арсенала». Испанец возглавил лондонцев в июле 2018-го. В прошлом сезоне «канониры» заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ и проиграли в финале Лиги Европы «Челси» (1:4).

Исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» стал Фредди Юнгберг.

Источник: «Марселино может возглавить «Арсенал»