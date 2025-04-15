Стало известно, почему Салах отказался от предложения из Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил выгодное предложение из Саудовской Аравии на общую сумму 500 миллионов фунтов, сообщает BBC.

Однако футболист решил продлить контракт с «Ливерпулем», поскольку по-прежнему стремится к «спортивным вызовам в АПЛ и Лиге чемпионов».

Салах останется самым высокооплачиваемым игроком в команде с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю. При этом он не исключает возможности перехода в саудовский клуб после истечения нового двухлетнего договора с английским клубом.

В текущем сезоне Салах принял участие в 46 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив 32 мяча и отдав 23 голевые передачи. Его текущий контракт с клубом действует до лета 2027 года.