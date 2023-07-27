Стало известно, когда защитник «Челси» Бадиашиле должен вернуться на поле
Защитник «Челси» Бенуа Бадиашиле вернется на поле к третьему туру АПЛ, сообщает журналист Натан Гиссинг.
По информации источника, восстановление футболиста идет быстрее, чем ожидалось. На следующей неделе футболист приступит к индивидуальным тренировкам.
Бадьяшиль перешел в «Челси» из «Монако» в январе 2023 года.
Всего он сыграл за «синих» 11 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до 2030 года.
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|0
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14
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
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19
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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