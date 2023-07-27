Стало известно, когда защитник «Челси» Бадиашиле должен вернуться на поле

Защитник «Челси» Бенуа Бадиашиле вернется на поле к третьему туру АПЛ, сообщает журналист Натан Гиссинг.

По информации источника, восстановление футболиста идет быстрее, чем ожидалось. На следующей неделе футболист приступит к индивидуальным тренировкам.

Бадьяшиль перешел в «Челси» из «Монако» в январе 2023 года.

Всего он сыграл за «синих» 11 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до 2030 года.