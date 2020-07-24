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Стало известно, когда начнется новый сезон в АПЛ

16:42
Чемпионат Англии. Фото Английская премьер-лига.
Чемпионат Англии. Фото Английская премьер-лига.
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Новый сезон в английской премьер-лиге начнется 12 сентября. Последний тур состоится 23 мая 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Также сообщается, что премьер-лига продолжит консультации с Футбольной ассоциацией Англии и английской футбольной лигой по поводу календаря сезон. Более подробный календарь будет опубликован позднее.

Напомним, в сезоне-2019/20 чемпионом Англии стал «Ливерпуль».

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