Стало известно, что происходило в раздевалке «МЮ» после разгрома от «Ливерпуля»
08:38
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер произнес речь в раздевалке команды после поражения от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.
По информации источника, Сульшер призвал игроков к единству и заявил, что они должны быть готовы к критике на протяжении всей предстоящей недели.
Отмечается, что некоторые футболисты были недовольны требованиями тренера, который настаивал на том, чтобы команда активно прессинговала соперника.
После 9 туров АПЛ «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-й позиции в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-м месте.
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