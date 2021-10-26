Стало известно, что происходило в раздевалке «МЮ» после разгрома от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер произнес речь в раздевалке команды после поражения от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Сульшер призвал игроков к единству и заявил, что они должны быть готовы к критике на протяжении всей предстоящей недели.

Отмечается, что некоторые футболисты были недовольны требованиями тренера, который настаивал на том, чтобы команда активно прессинговала соперника.

После 9 туров АПЛ «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-й позиции в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-м месте.