Стали известны требования Салаха по новому контракту с «Ливерпулем»
Салах хочет получать в «Ливерпуле» 17 миллионов евро за сезон
«Ливерпуль» не может договориться с нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте, сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Radio.
Нападающий запросил у руководства красных зарплату в размере 17 миллионов евро за сезон, на что получил отказ. «Ливерпуль» не готов удовлетворить требования своей звезды, а футболист, несмотря на желание остаться, пока не намерен уступать.
Действующий контракт 29-летнего футболиста истекает летом 2023 года.
Салах в текущем сезоне забил 28 голов и отдал 10 передач в 35 матчах за «Ливерпуль».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|
2
|Ливерпуль
|28
|20
|6
|2
|73-20
|66
|
3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|
4
|Арсенал
|26
|16
|3
|7
|43-29
|51
|
5
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
6
|Вест Хэм
|29
|14
|6
|9
|48-36
|48
|
7
|Вулверхэмптон
|29
|14
|4
|11
|29-23
|46
|
8
|Тоттенхэм
|27
|14
|3
|10
|42-35
|45
|
9
|Астон Вилла
|28
|11
|3
|14
|41-39
|36
|
10
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|
11
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
12
|Лестер
|26
|9
|6
|11
|40-45
|33
|
13
|Брайтон
|28
|7
|12
|9
|26-34
|33
|
14
|Ньюкасл
|28
|7
|10
|11
|32-48
|31
|
15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|32-45
|30
|
16
|Лидс
|29
|6
|8
|15
|31-65
|26
|
17
|Эвертон
|26
|6
|4
|16
|28-47
|22
|
18
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|
19
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
20
|Норвич
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
Результаты / календарь
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32 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
|10.12
|23:00
|
Брентфорд – Уотфорд
|2 : 1
|11.12
|15:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|1 : 0
|11.12
|18:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 0
|11.12
|18:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|1 : 0
|11.12
|18:00
|
Челси – Лидс
|3 : 2
|11.12
|20:30
|
Норвич – МЮ
|0 : 1
|12.12
|17:00
|
Бернли – Вест Хэм
|0 : 0
|12.12
|17:00
|
Лестер – Ньюкасл
|4 : 0
|12.12
|19:30
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|3 : 1
|16.03
|22:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|12
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|
|
Рис Джеймс
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|15
|1
|5
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