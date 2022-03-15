Стали известны требования Салаха по новому контракту с «Ливерпулем»

Салах хочет получать в «Ливерпуле» 17 миллионов евро за сезон

«Ливерпуль» не может договориться с нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте, сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Radio.

Нападающий запросил у руководства красных зарплату в размере 17 миллионов евро за сезон, на что получил отказ. «Ливерпуль» не готов удовлетворить требования своей звезды, а футболист, несмотря на желание остаться, пока не намерен уступать.

Действующий контракт 29-летнего футболиста истекает летом 2023 года.

Салах в текущем сезоне забил 28 голов и отдал 10 передач в 35 матчах за «Ливерпуль».