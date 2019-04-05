Стали известны претенденты на награду лучшему тренеру марта в АПЛ

Официальный Твиттер АПЛ объявил претендентов на награду лучшему тренеру марта. В этот список вошли Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Ральф Хазенхюттль ("Саутгемптон"), Брендан Роджерс ("Лестер") и Марку Силва ("Эвертон").
Guardiola. Klopp. Hasenhuttl. Rodgers. Silva.– Premier League (@premierleague) 5 апреля 2019 г.
Who should be crowned @BarclaysFooty Manager of the Month for March?
▶️ https://t.co/AKdLMMszZb #PLAwards pic.twitter.com/Jmb2vbScxJ
Напомним, первое место в чемпионате Англии занимает "Манчестер Сити". "Горожане" имеют в активе 80 очков, на 1 балл опережая идущий вторым "Ливерпуль".
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