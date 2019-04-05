Стали известны претенденты на награду лучшему тренеру марта в АПЛ

Официальный Твиттер АПЛ объявил претендентов на награду лучшему тренеру марта. В этот список вошли Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Ральф Хазенхюттль ("Саутгемптон"), Брендан Роджерс ("Лестер") и Марку Силва ("Эвертон").

Напомним, первое место в чемпионате Англии занимает "Манчестер Сити". "Горожане" имеют в активе 80 очков, на 1 балл опережая идущий вторым "Ливерпуль".

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