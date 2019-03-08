Стала известна зарплата Сульшера в "МЮ"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер может в ближайшее время возглавить "красных дьяволов" на постоянной основе. Как утверждает Mirror, зарплата 46-летнего норвежского специалиста составит 7,5 миллиона фунтов стерлингов за сезон.

Эта сумма составляет половину от зарплаты Жозе Моуринью, возглавлявшего "МЮ" с 2016 по 2018 год. 56-летний португалец зарабатывал 15 миллионов фунтов стерлингов в год.

Напомним, Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" в декабре 2018 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв "ПСЖ" в ответном матче 1/8 (3:1). В чемпионате Англии "красные дьяволы" занимают 4-е место, имея в активе 58 очков после 29 туров.

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