«Челси» заплатит за Нкунку более 60 миллионов евро

Стала известна сумма трансфера нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку в «Челси».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны уже завершают переговоры по переходу 25-летнего игрока. Футболист уже прошел медосмотр для лондонцев. У «Челси» есть договоренность о выплате более 60 миллионов евро за Нкунку.

Отмечается, что «Челси» и француз согласовали долгосрочный контракт, который будет действовать с июня 2023 года. Осталось лишь подписать документы.

Нкунку в текущем сезоне сыграл в составе «Лейпцига» 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.