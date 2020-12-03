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Стала известна сумма, которую «Интер» требует у «Тоттенхэма» за Шкриньяра

13:44
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Стало известно, сколько «Интер» хочет получить от «Тоттенхэма» за продажу защитника Милана Шкриньяра.

«Нерадзурри» хотят выручить за 25-летнего словенца 45 миллионов фунтов, сообщает Goal со ссылкой на Here We Go Podcast. Сообщается, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет усилить линию обороны и рассматривает Шкриньяра как один из вариантов.

В сезоне-2020/21 Шкриньяр провел за «Интер» 7 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов фунтов.

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