Стала известна сумма, которую «Интер» требует у «Тоттенхэма» за Шкриньяра

Стало известно, сколько «Интер» хочет получить от «Тоттенхэма» за продажу защитника Милана Шкриньяра.

«Нерадзурри» хотят выручить за 25-летнего словенца 45 миллионов фунтов, сообщает Goal со ссылкой на Here We Go Podcast. Сообщается, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет усилить линию обороны и рассматривает Шкриньяра как один из вариантов.

В сезоне-2020/21 Шкриньяр провел за «Интер» 7 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов фунтов.