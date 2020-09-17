Стал известен срок контракта Тиагу Алькантары в «Ливерпуле» и номер, под которым будет выступать игрок

Стал известен срок контракта полузащитника Тиагу Алькантары с «Ливерпулем».

По данным Sky Sports, 29-летний испанец заключит соглашение с английским клубом на 4 года. Сообщается, что игрок будет выступать под номером «6», под которым выступал в «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит «Баварии» за Алькантару 20 миллионов фунтов. Также, сделка подразумевает возможные бонусные выплаты в размере 7 миллионов фунтов, которые будут осуществлены в случае, если мерсисайдцы выиграют чемпионат Англии или Лигу чемпионов. Часть бонусов «Ливерпуль» обязан выплатить в случае, если игрок достигнет определенных индивидуальных статистических показателей.

В прошлом сезоне Алькантара провел 40 матчей за «Баварию» и забил три мяча при двух голевых передачах.