Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:53

Стал известен список номинантов на попадание команду года по версии ФИФА и FIFPro

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФИФА.
Фото Global Look Press

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала шорт-лист номинантов на попадание в команду года.

Команда года выбирается по версии FIFPro и ФИФА. В список вошли 23 футболиста.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина)

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Эдер Милитао («Реал», Бразилия), Антонио Рюдигер («Реал», Германия), Джон Стоунс («Манчестер Сити», Англия), Кайл Уокер («Манчестер Сити», Англия)

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Д/«Реал», Англия), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона», Германия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Родри («Манчестер Сити», Испания), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Феде Вальверде («Реал», Уругвай)

Нападающие: Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад», Франция), Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия), Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария», Англия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами», Аргентина), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

Фото FIFPro

 

 

Футбол
ФИФА
1
2
Читайте также
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Польский шахматист Дуда не пожал руку россиянину Хисматуллину на ЧМ в Самарканде
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
Четверо пострадали после схода авиационного боеприпаса в Воронежской области
Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о ракетах для Киева
Число жертв теракта в Иране выросло до 73 человек
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Вест Хэма» Мойес поделился планами на зимнее трансферное окно
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
15.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 16 1 6
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости