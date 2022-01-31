Главный врач академии «Спартака» Никита Карлицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возвращение полузащитника Кристиана Эриксена в футбол после перенесенной операции на сердце.

«Насколько опасно возвращаться в профессиональный спорт после перенесенной остановки сердца? Это вопрос с кучей неизвестных. Дело в том, что мы не знаем причину, почему произошла остановка, — сказал Карлицкий «СЭ». — Может, было небольшое воспаление на сердце или изменение ритма. Есть методики, которые помогают полностью восстановить работу сердца. Думаю, что перед тем как принять такое решение, все проверили по несколько раз. Если бы сохранялась опасность, ему бы не разрешили вернуться в футбол.

Также он рассказал, на ком лежит ответственность, если ситуация с Эриксеном повторится.

«Это не совсем медицинский вопрос. Скорее, юридический. Например, в Америке спортсмен может написать, что всю ответственность берет на себя. В любом случае клуб будет нести второстепенную ответственность, потому что данное решение принимается высокоспециализированными специалистами. Если они дают разрешение, то ни один доктор клуба не может отменить данное решение. Если решение принималось на консилиуме кардиологов, то ответственность будет на них. А если еще и игрок подписал согласие, что рискует, то точно не должно быть вопросов к клубу».

Ранее, 31 января, «Брентфорд» объявил о подписании контракта с 29-летним полузащитником Кристианом Эриксеном.

В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.