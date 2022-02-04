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Сегодня, 00:01

Спортивный директор «Тоттенхэма» Паратичи объяснил уход из клуба Ндомбеле, Ло Чельсо и Хиля

Анна Горшкова
Корреспондент

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал уход полузащитников Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо и нападающего Бриана Хиля.

«Им нужно было больше игрового времени. Они ушли, потому что они будут больше играть в своих новых клубах. Все три игрока остаются нашими футболистами, и мы, разумеется, продолжим следить за ними. Отпустили их не потому, что у них нет высоких игровых качеств. Это исключительно на некоторое время», — приводит слова Паратичи Tuttomercatoweb.

Ндомбеле перешел в «Лионе», Хиль продолжит карьеру в «Валенсии». Ло Чельсо будет играть за «Вильярреал». Все игроки находятся в клубах на правах аренды до конца сезона.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/paratici-dembele-lo-celso-e-bryan-gil-restano-nostri-via-solamente-per-giocare-di-piu-1641757
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 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
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 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
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Лестер – Тоттенхэм
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19.01 23:00
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Диогу Жота

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Габриэл Жезус

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Манчестер Сити

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

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Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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