Спортивный директор «Тоттенхэма» Паратичи объяснил уход из клуба Ндомбеле, Ло Чельсо и Хиля

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал уход полузащитников Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо и нападающего Бриана Хиля.

«Им нужно было больше игрового времени. Они ушли, потому что они будут больше играть в своих новых клубах. Все три игрока остаются нашими футболистами, и мы, разумеется, продолжим следить за ними. Отпустили их не потому, что у них нет высоких игровых качеств. Это исключительно на некоторое время», — приводит слова Паратичи Tuttomercatoweb.

Ндомбеле перешел в «Лионе», Хиль продолжит карьеру в «Валенсии». Ло Чельсо будет играть за «Вильярреал». Все игроки находятся в клубах на правах аренды до конца сезона.