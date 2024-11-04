Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду может покинуть клуб
Спортивный директор «Арсенала» Эдуардо Гаспар, более известный как Эду, может покинуть лондонский клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Как утверждает источник, работа бразильцев подвергается постоянной критике из-за ошибок в планировании трансферов.
Этим летом клуб планирует увеличить трансферные расходы на более чем 150 миллионов евро в связи с предстоящим приобретением полузащитника Мартина Эдегора и вратаря Аарона Рамсдейла, которые выступают за «канониров» на правах аренды из мадридского «Реала» и «Шеффилд Юнайтед» соотсветственно. Фигурой, непосредственно ответственной за эти траты, является именно Эду.
Также болельщики и журналисты критиковали другие подписания функционера, которые не оправдали затраченных средств и возложенных на них ожиданий.
Бразилец работает в «Арсенале» с 2019 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|10
|8
|1
|1
|19-6
|25
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|21-11
|23
|
3
|Нот. Форест
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|
4
|Челси
|10
|5
|3
|2
|20-12
|18
|
5
|Арсенал
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|
6
|Астон Вилла
|10
|5
|3
|2
|17-15
|18
|
7
|Тоттенхэм
|10
|5
|1
|4
|22-11
|16
|
8
|Брайтон
|10
|4
|4
|2
|17-14
|16
|
9
|Борнмут
|10
|4
|3
|3
|13-12
|15
|
10
|Ньюкасл
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|
11
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|
12
|Фулхэм
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
13
|МЮ
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
14
|Вест Хэм
|10
|3
|2
|5
|13-19
|11
|
15
|Лестер
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|
16
|Эвертон
|10
|2
|3
|5
|10-17
|9
|
17
|Кр. Пэлас
|10
|1
|4
|5
|8-13
|7
|
18
|Ипсвич
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|
19
|Саутгемптон
|10
|1
|1
|8
|7-19
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|10
|0
|3
|7
|14-27
|3
|2.11
|15:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|1 : 0
|2.11
|18:00
|
Борнмут – Ман. Сити
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Ипсвич – Лестер
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|3 : 0
|2.11
|18:00
|
Саутгемптон – Эвертон
|1 : 0
|2.11
|20:30
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|2 : 2
|3.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|4 : 1
|3.11
|19:30
|
МЮ – Челси
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|1
|4
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|9
|1
|2
|
|
Йоахим Андерсен
Фулхэм, Кристал Пэлас
|6
|1
|1