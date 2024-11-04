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Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду может покинуть клуб

Владислав Маслов
Корреспондент
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Спортивный директор «Арсенала» Эдуардо Гаспар, более известный как Эду, может покинуть лондонский клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как утверждает источник, работа бразильцев подвергается постоянной критике из-за ошибок в планировании трансферов.

Этим летом клуб планирует увеличить трансферные расходы на более чем 150 миллионов евро в связи с предстоящим приобретением полузащитника Мартина Эдегора и вратаря Аарона Рамсдейла, которые выступают за «канониров» на правах аренды из мадридского «Реала» и «Шеффилд Юнайтед» соотсветственно. Фигурой, непосредственно ответственной за эти траты, является именно Эду.

Также болельщики и журналисты критиковали другие подписания функционера, которые не оправдали затраченных средств и возложенных на них ожиданий.

Бразилец работает в «Арсенале» с 2019 года.

Источник: Daily Mail
ФК Арсенал (Лондон)
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
5
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
6
 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
7
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
8
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
9
 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
10
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
11
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
12
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 10 3 2 5 13-19 11
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
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 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
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 Кр. Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
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 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
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