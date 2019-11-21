Спортивный директор «Лилля» готов перебраться в «Тоттенхэм» ради Моуринью

Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос готов к переговорам по переходу на работу в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports. Португальский специалист готов перебраться в лондонский клуб, чтобы помогать соотечественнику Жозе Моуринью, возглавившему команду на этой неделе.

Напомним, ранее Моуринью несколько раз посещал матчи «Лилля» и имеет хорошие отношения с Кампосом.

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