Спортивный директор «Фенербахче» рассказал о переговорах с Езилом

Спортивный директор «Фенербахче» Эмре Белезоглу рассказал о переговорах по трансферу полузащитника «Арсенала» Месута Езила.

«У нас была встреча с Месутом и его менеджером. Езил как никогда близок к переходу в «Фенербахче». После того, как мы завершим переговоры с клубом Месута, мы проведем переговоры с самим футболистом. Если он согласится на наши условия, то это не ударит по финансам клуба», — приводит Sky Sports слова Белезоглу.

Езил не провел ни одного матча за «Арсенал» в сезоне-2020/21. Немец не был включен в заявку клуба. Ранее сообщалось, что 32-летний футболист может перейти в «Фенербахче» в зимнее трансферное окно.