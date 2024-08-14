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Спортивный директор «Баварии»: «Горецка будет бороться за свое место»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос, останется ли полузащитник Леон Горецка в мюнхенском клубе.

«Посмотрим. Он настоящий профессионал и будет бороться за свое место», — приводит слова Фройнда в своем Twitter журналист Флориан Платтенберг.

29-летний Горецка выступает за «Баварию» с июля 2018 года. Действующий контракт немца рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого игрока в 30 миллионов евро

Леон Горецка
Футбол
ФК Бавария
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