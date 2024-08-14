Спортивный директор «Баварии»: «Горецка будет бороться за свое место»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос, останется ли полузащитник Леон Горецка в мюнхенском клубе.

«Посмотрим. Он настоящий профессионал и будет бороться за свое место», — приводит слова Фройнда в своем Twitter журналист Флориан Платтенберг.

29-летний Горецка выступает за «Баварию» с июля 2018 года. Действующий контракт немца рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого игрока в 30 миллионов евро