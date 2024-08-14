Спортивный директор «Баварии»: «Горецка будет бороться за свое место»
Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос, останется ли полузащитник Леон Горецка в мюнхенском клубе.
«Посмотрим. Он настоящий профессионал и будет бороться за свое место», — приводит слова Фройнда в своем Twitter журналист Флориан Платтенберг.
29-летний Горецка выступает за «Баварию» с июля 2018 года. Действующий контракт немца рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого игрока в 30 миллионов евро
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14
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|0
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15
|Эвертон
|0
|0
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|0
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|0
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16
|Брентфорд
|0
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|0
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17
|Нот. Форест
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
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19
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
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Ипсвич – Ливерпуль
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|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
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|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
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|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
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Челси – Ман. Сити
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