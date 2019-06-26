"Спортинг" просит за Бруну Фернандеша 70 миллионов евро. На игрока претендуют "МЮ" и "Тоттенхэм"

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш​ близок к переходу в клуб английской премьер-лиги.

По информации A Bola, на игрока претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Португальцы хотят выручить с продажи 24-летнего хавбека не менее 70 миллионов евро, когда как англичане готовы заплатить 55 миллионов.

Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии. Есть вероятность, что стороны пойдут друг другу на уступки.

В сезоне 2018/19 Бруну Фернандеш провел за "Спортинг" 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 18 результативных передач.