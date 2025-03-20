«Спортинг» объявил о трансферах Кенды и Эссугу в «Челси»

«Спортинг» сообщил о трансферах в «Челси» нападающего Жеовани Кенды и полузащитника Дариу Эссугу.

Отмечается, что вингер Кенда присоединится к лондонскому клубу летом 2026 года. Сумма трансфера составит 52,14 миллиона с учетом бонусов.

Опорный хавбек Эссугу присоединится к «Челси» по окончании сезона-2024/25, на данный момент он выступает на правах аренды за «Лас-Пальмас». За полузащитника лондонцы заплатят 22,27 миллионов евро.

На счету 17-летнего Кенды в этом сезоне 44 матча, в которых он забил 2 гола и отдал 8 результативных передач. 20-летний Эссугу отметился 1 голом в 19 матчах.