Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Создателя этого нужно отправить в Ухань». Основатель Oasis разнес дизайн формы «Ман Сити»

20:36
Предполагаемая форма &quot;Манчестер Сити&quot; на следующий сезон. Фото Twitter
Предполагаемая форма &quot;Манчестер Сити&quot; на следующий сезон. Фото Twitter
Теги:

Знаменитый болельщик «Манчестер Сити», основатель группы Oasis Лиэм Галлахер остался крайне недоволен дизайном формы команды на следующий сезон. В сети появились фотографии предполагаемой формы «Ман Сити», которая выполнена с использованием узора «турецкий огурец». Галлахер считает, что ее автора нужно «отправить в Ухань», где в конце прошлого года произошла вспышка пандемии коронавируса.

«Тот, кто в ответе за форму «Ман Сити», должен быть отправлен ближайшим рейсом в Ухань, а того, кто ее купит, отправить туда же следующим», — написал Галлахер в Twitter.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир