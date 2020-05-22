«Создателя этого нужно отправить в Ухань». Основатель Oasis разнес дизайн формы «Ман Сити»

Знаменитый болельщик «Манчестер Сити», основатель группы Oasis Лиэм Галлахер остался крайне недоволен дизайном формы команды на следующий сезон. В сети появились фотографии предполагаемой формы «Ман Сити», которая выполнена с использованием узора «турецкий огурец». Галлахер считает, что ее автора нужно «отправить в Ухань», где в конце прошлого года произошла вспышка пандемии коронавируса.

«Тот, кто в ответе за форму «Ман Сити», должен быть отправлен ближайшим рейсом в Ухань, а того, кто ее купит, отправить туда же следующим», — написал Галлахер в Twitter.