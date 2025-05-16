Совладелец «Челси» Висс обвиняется в сексуальных домогательствах к бывшей сотруднице

Совладелец «Челси» Хансйорг Висс обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к бывшей сотруднице, сообщает San Francisco Chronicle.

По информации источника , 89-летний бизнесмен неоднократно домогался до пострадавшей Мэдисон Басби, которой на данный момент 30 лет. Отмечается, что он рассказывал ей о своих изменах жене с несколькими женщинами, клал руку на ягодицы, а также предлагал интимную связь.

На иск бизнесмен не ответил.

Висс является совладельцем лондонского клуба с мая 2022 года.