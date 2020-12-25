Состояние владельца «Челси» Абрамовича за 2020 год выросло на 1,33 миллиарда долларов

Владелец «Челси» Роман Абрамович вошел в десятку Forbes среди российских миллиардеров, состояние которых увеличилось за 2020 год.

Абрамович занял в рейтинге восьмое место. Его состояние увеличилось на 1,33 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 13,694 миллиарда.

Отмечается, что росту благосостояния помогло подорожание акций «Евраза».

Первое место по приросту занял бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов — 11,555 миллиарда за год.