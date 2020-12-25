Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Состояние владельца «Челси» Абрамовича за 2020 год выросло на 1,33 миллиарда долларов

Теги:

Владелец «Челси» Роман Абрамович вошел в десятку Forbes среди российских миллиардеров, состояние которых увеличилось за 2020 год.

Абрамович занял в рейтинге восьмое место. Его состояние увеличилось на 1,33 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 13,694 миллиарда.

Отмечается, что росту благосостояния помогло подорожание акций «Евраза».

Первое место по приросту занял бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов — 11,555 миллиарда за год.

Дополнительная информация:

https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/417163-desyat-rossiyskih-milliarderov-za-god-razbogateli-na-33-mlrd-top-10?photo=8

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир