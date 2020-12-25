Состояние владельца «Челси» Абрамовича за 2020 год выросло на 1,33 миллиарда долларов
Владелец «Челси» Роман Абрамович вошел в десятку Forbes среди российских миллиардеров, состояние которых увеличилось за 2020 год.
Абрамович занял в рейтинге восьмое место. Его состояние увеличилось на 1,33 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 13,694 миллиарда.
Отмечается, что росту благосостояния помогло подорожание акций «Евраза».
Первое место по приросту занял бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов — 11,555 миллиарда за год.
Дополнительная информация:
https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/417163-desyat-rossiyskih-milliarderov-za-god-razbogateli-na-33-mlrd-top-10?photo=8
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