«Челси» выпустил на матч чемпионата Англии против «Норвича» самый молодой стартовый состав в XXI веке. Средний возраст лондонского клуба — 24 года 208 дней. Последний более юный «старт» у «Челси» в премьер-лиге был 24 года назад. В феврале 1994 года на игру с «Олдхэмом» вышли игроки, средний возраст которых составлял 24 года 190 дней.

Молодости «Челси» добавила вынужденная замена. На разминке Педро получил травму, и вместо него с первых минут вышел Росс Баркли. До замены средний возраст «Челси» составлял 25 лет 54 дня, самый молодой с ноября 2012 года.