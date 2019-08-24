Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Англия

Состав «Челси» на матч с «Норвичем» — самый молодой за 24 года

14:38

«Челси» выпустил на матч чемпионата Англии против «Норвича» самый молодой стартовый состав в XXI веке. Средний возраст лондонского клуба — 24 года 208 дней. Последний более юный «старт» у «Челси» в премьер-лиге был 24 года назад. В феврале 1994 года на игру с «Олдхэмом» вышли игроки, средний возраст которых составлял 24 года 190 дней.

Молодости «Челси» добавила вынужденная замена. На разминке Педро получил травму, и вместо него с первых минут вышел Росс Баркли. До замены средний возраст «Челси» составлял 25 лет 54 дня, самый молодой с ноября 2012 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир