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Сон признан лучшим игроком десятилетия в Азии по версии IFFHS

21:49
Сон Хын Мин. Фото AFP
Сон Хын Мин. Фото AFP
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Стало известно, кто признан лучшим игроком десятилетия в Азии по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Первое место в рейтинге занял форвард «Тоттенхэма» и сборной Кореи Сон Хын Мин. Вторым стал — экс-полузащитник ЦСКА, а ныне игрок «Портимоненсе» Кейсуке Хонда. На третьем месте — хавбек «Аль-Хиляль» и сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Досари.

28-летний Сон в этом сезоне провел 21 матч в АПЛ, забив 12 голов и сделав 6 результативных передач. Его контракта с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.

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