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Сон Хын Мин заявил, что пока не считает себя легендой «Тоттенхэма»

Алина Савинова
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признался, что хотел бы оставить след в истории «шпор», как это сделал Харри Кейн. Но пока он не считает себя легендой клуба.

«Я все еще не считаю себя легендой этого клуба. Но я уже говорил, что хочу выиграть что-то со «шпорами», и я буду очень счастлив, если меня назовут легендой. Я присоединился к «шпорам», чтобы выиграть трофей, и я надеюсь, что мы сможем провести особенный сезон», — приводит Goal слова футболиста.

Сон Хын Мин присоединился к «Тоттенхэму» в 2015 году. После перехода Кейна в «Баварию» в 2023-м он стал новым капитаном команды.

Всего форвард сыграл за «шпор» 409 матчей, в которых отметился 162 голами и 84 результативными передачами. Его соглашение с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2025 года.

Источник: Goal
Сон Хын Мин
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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