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Сон Хын Мин вернулся в «Тоттенхэм» после прохождения службы в армии

22:48
Сон Хын Мин. Фото AFP
Сон Хын Мин. Фото AFP
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прибыл в расположение лондонской команды, сообщает пресс-служба клуба. 27-летний футболист ранее на протяжении трех недель проходил военную подготовку в Южной Корее.

«Посмотрите, кто вернулся!» — написано в официальном Twitter «шпор».

В сезоне-2019/20 Сон Хын Мин провел 32 матча за «Тоттенхэм», забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.

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