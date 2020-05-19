Сон Хын Мин вернулся в «Тоттенхэм» после прохождения службы в армии
22:48
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прибыл в расположение лондонской команды, сообщает пресс-служба клуба. 27-летний футболист ранее на протяжении трех недель проходил военную подготовку в Южной Корее.
«Посмотрите, кто вернулся!» — написано в официальном Twitter «шпор».
В сезоне-2019/20 Сон Хын Мин провел 32 матча за «Тоттенхэм», забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.
Look who's back! ?#THFC ?? #COYS pic.twitter.com/QCUlJSqtV6— Tottenham Hotspur (at ?) (@SpursOfficial) May 19, 2020
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