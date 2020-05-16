Сон Хын Мин вернулся в Лондон после прохождения службы в армии Южной Кореи

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин вернулся в Англию после прохождения курса подготовки в южнокорейской армии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 27-летнему южнокорейцу придется самоизолироваться только в том случае, если он сдаст положительный анализ на коронавирус. Таким образом, уже на следующей неделе форвард сможет заниматься на клубной базе индивидуально и сможет сразу присоединиться к групповым тренировкам, если АПЛ разрешит их проводить.

Сон Хын Мин прошел трехнедельный курс армейской подготовки в Южной Корее и стал одним из лучших в своей группе.

Ранее сообщалось, что чемпионат Англии-2019/20, приостановленный из-за пандемии коронавируса, планируется возобновить 13 июня.