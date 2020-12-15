Сон Хын Мин в очередной раз признан лучшим игроком Кореи

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Кореи Сон Хын Мин признан лучшим игроком Кореи в 2020 году, сообщает пресс-служба корейской ассоциации футбола.

«Мы живем в эпоху Сон Хын Мина!

Гордимся нашим капитаном и игроком «Тоттенхэма», — написала пресс-служба Федерации футбола Кореи в Twitter.

Сон Хын Мин уже в пятый раз признается лучшим игроком Кореи.

28-летний футболист в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за клуб во всех турнирах.