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Сон Хын Мин в очередной раз признан лучшим игроком Кореи

15:45
Сон Хын Мин. Фото AFP
Сон Хын Мин. Фото AFP
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Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Кореи Сон Хын Мин признан лучшим игроком Кореи в 2020 году, сообщает пресс-служба корейской ассоциации футбола.

«Мы живем в эпоху Сон Хын Мина!

Гордимся нашим капитаном и игроком «Тоттенхэма», — написала пресс-служба Федерации футбола Кореи в Twitter.

Сон Хын Мин уже в пятый раз признается лучшим игроком Кореи.

28-летний футболист в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за клуб во всех турнирах.

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